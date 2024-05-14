Yozgat’ta engelli vatandaşların yaptıkları ürünlerin sergi açılışı ve engel gruplarının tanıtım etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Özel insanlar, özel çocuklarımız engelli insanlarımız için düzenlemiş olduğumuz etkinlik programı dahilinde okullarımızda özel çocuklarımızın etkinliklerine katıldık. Bu güzel etkinliği hazırlayan öğretmenlere, ailelere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Meydanında bir müddet açık kalacak olan hanımefendilerin kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu engelliler haftası ve engellilerimiz yararına hazırlamış olduğu serginin açılışını gerçekleştirdik. Düzenlenen etkinliklerle haftamızı tamamlamış olacağız. Hafta boyunca kurumlarımızın düzenlemiş olduğu etkinlikler var. Bütün vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum. Bu vesileyle Engelliler Haftasını kutluyorum” diye konuştu.