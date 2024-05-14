Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yerköy ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında şüpheli bir şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Mayıs 2024 günü Yerköy ilçesinde yapılan devriye faaliyeti esnasında B.Ö. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan arama sonunda 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Silah ile havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarını önlemek maksadıyla; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 13 Mayıs 2024 günü Yerköy ilçesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında park halinde bulunan (x) plakalı araç ve içinde bulunan B.Ö. isimli şüpheli şahsın davranışları dikkat çekmiş olup; şahsın üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 10 adet mermi ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan incelemeler ve titiz çalışmalar sonucunda ele geçirilen silahtan atıldığı düşünülen 6 adet boş mermi kovanının bulunması üzerine B.Ö. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.