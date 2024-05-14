Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Kuruluşunun 100. Yılında Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri” konulu konferans düzenlenecek.

İlahiyat Fakültesi Ana Bina Konferans Salonu’nda yarın saat 12.30’da düzenlenecek olan konferansta Dr. Öğr. Üyesi Fatma Göçmen katılımcılara hitap edecek.

Fakülte yetkililerince yapılan açıklamada, “Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri öğrenci topluluğu Akademik Düşünce Atölyesi tarafından düzenlenen konferansa davetlisiniz” denildi.