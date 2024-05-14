Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Emekli Öğretim Üyesi Türk Dil Bilimci, Türkolog, Yazar Prof. Dr. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'un konuşmacı olarak katıldığı konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, ömrünü Türklük Bilimine ve Türkçeye vakfeden Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'u üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Güçlü konuşmasında: “Türkçenin tarihi derinliği ve kültürel zenginliğinin korunması için çaba gösteren büyük düşünürler gibi Türklük bilimi alanına yazdığı eserlerle büyük hizmetler veren değerli bilim insanlarımızın dilimize ve kültürümüze yaptıkları katkıları gençlerimize her fırsatta tanıtmayı görev biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Emekli Öğretim Üyesi Türk Dil Bilimci, Türkolog, Yazar Prof. Dr. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, “Türk Dili Tarihine Bir Bakış” konulu konferansında Göktürk Yazıtlarının bulunuşu ve yazıtların dilinin Türkçe olduğunun bilginlerce kabul edilişi; Türklerin İslam Medeniyeti çerçevesinde meydana getirdikleri Dîvânü Lugâti't-Türk ve Kutadgu Bilig'in bulunuşu ve bilim alemine duyurulması hususlarını tarih-coğrafya-devlet yönetimi bağlantılarıyla harmanlayarak dinleyicilere aktardı. Türk Kağanlığının iki dönemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercilasun, 552-632 yıllarını kapsayan ilk dönemde Türkçe yazılı metinlere rastlanılmadığına, 630-682 yıllarını içeren ve Çin’e tutsak olunan ikinci döneme dair ise Moğolistan’da gerçekleştirilen 2022 yılı kazılarında İlteriş Kağana ait Türk teriminin yer aldığı 12 satırlık bir yazıta rastlanıldığı bilgisini paylaştı. Kutadgu Bilig'in Uygur harfli ve Arap harfli nüshaları hakkında bilgi veren Ercilasun; Türkçe'nin ölümsüz eseri Kutadgu Bilig üzerinde bütün hayatını ve emeğini vermiş olan Reşid Rahmeti Arat'ın bu eserle ilgili çalışmalarından bahsetti.

Konferansın sonunda Emekli Öğretim Üyesi Türk Dil Bilimci, Türkolog, Yazar Prof. Dr. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a günün anısına plaket takdim edildi.