Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi tarafından 10’unucusu düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı.

Fuar kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Başkan Arslan, öğrencilerin bu yaşta böylesine güzel çalışmalara imza atmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Arslan, yaptığı konuşmada "Öğrencilerimizin bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu alanda teşvik etmek için bu tür fuarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarın açılışına Kaymakam Muharrem Coşgun, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Ökkeş Arslan ve İbrahim Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Okul Müdür Talat Şahin ve daire müdürleri de katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek hakkında çeşitli bilgiler aldılar.