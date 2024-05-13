Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'ın başkanlığında 2024 yılı Mayıs ayı 1. olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yozgat'ta tiyatro festivali! Yozgat'ta tiyatro festivali!

Meclis Toplantısı Yapıldı3

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantısı Yapıldı1

Belediye Başkanı Fatih Arslan toplantıda yaptığı açıklamada, "Bugünkü meclis 4 gündem maddesini görüşerek oy birliğiyle kabul ettik. Alınan bu kararlar ile ilçemize daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle toplantımıza katılan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi