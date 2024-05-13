Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'ın başkanlığında 2024 yılı Mayıs ayı 1. olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan toplantıda yaptığı açıklamada, "Bugünkü meclis 4 gündem maddesini görüşerek oy birliğiyle kabul ettik. Alınan bu kararlar ile ilçemize daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle toplantımıza katılan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.