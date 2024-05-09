Geçen yıl 50 liraya satılan madımak otu, bu sezonun gelmesiyle birlikte fiyatını iki katına çıkardı. Fiyat artışını gören vatandaşlar, bu duruma şaşkınlıkla karşılık verdiler.

YAĞIŞLARIN AZLIĞI FİYATLARI ETKİLEDİ

Yozgat'ta, kış aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle yağışların az olması, doğal olarak yetişen madımak otunu olumsuz etkiledi. Tezgahlarda bolca bulunan ve doğal yollarla yetişen madımak otu, bu yıl daha az miktarda bulunabiliyor.

Yozgatlılar tarafından köylerde özenle toplanan madımak otu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra grip, idrar söktürücü ve kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlamasıyla biliniyor. Ancak, bu yılın kurak geçmesi ve yağışların az olması, madımak üretimini olumsuz yönde etkiledi.

Madımak otunun kilogramı bu yıl 100 liradan satışa sunuluyor. Geçen yıla kıyasla fiyatının iki katına çıkması, hem satıcıları hem de tüketicileri etkiliyor.