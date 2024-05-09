Kırıkkale'deki bir tekstil fabrikası, Yenimahalle'de yer alan tesisinde işçi alımı yapacak.

Özgür Group Savunma Sanayi Tekstil fabrikası, üretim süreçlerinde görev alacak deneyimli adayları bünyesine katmak için başvuruları kabul ediyor.

Başvurular fabrika içinde gerçekleştirilecek görüşmelerle değerlendirilecek.

Fabrika, ütücü, dikiş makinası kullanımı, overlok ve reçme makinasında deneyimli adaylara öncelik tanıyacak.

Başvuracak adaylar, ilgili yetkililerle görüşmek için fabrikaya bizzat başvuruda bulunabilirler. Daha önce tekstil sektöründe çalışmış ve tecrübesi olan adaylar tercih edilecektir.

İşe alınan personelin maaşı asgari ücret düzeyinde olacak olup, makine kullanımına bağlı olarak artış gösterebilecektir.