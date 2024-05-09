Halka Arz Tarihi: Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) halka arzı için talep toplama tarihleri 9-10 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Halka Arz Fiyatı: KOCMT halka arzında 1 lot hisse fiyatı 20.50 TL olarak açıklandı. Yatırımcılar 1 lot hisse için 20.50 TL ödemek durumunda olacaklar.

Halka Arz Koç-2

Halka Arza Katılma Bankaları ve Aracı Kurumlar: Koç Metalurji A.Ş. halka arzına katılım sağlayabilecek banka ve aracı kurumlar şunlardır:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

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Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Halka Arz Koç

Kişi Başına Verilecek Lot ve Lot Dağılımı: Koç Metalurji halka arzında bireysel yatırımcılara %70 oranında tahsisat ile 87.500.000 lot hisse ayrıldı. Bu durumda, 3 milyon kişinin katılması halinde 29-30 lot hisse dağıtılacak, 3.5 milyon kişinin katılması halinde ise 25 lot hisse dağıtılması bekleniyor.

Hisse Kodu: Koç Metalurji halka arzı için hisse kodu "KOCMT" olarak belirlendi.

Halka Arz Yöntemi: Koç Metalurji halka arzı, SPK'nın ilke kararı gereği bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre gerçekleştirilecek.

Talep Nasıl Yapılır?: KOCMT halka arzına katılmak için konsorsiyum üyesi banka ve aracı kurumların halka uygulama veya web siteleri üzerinden talep yapılabilecek. Talep toplama 9-10 Mayıs tarihlerinde 3 iş günü boyunca saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşecek.

Katılım Endeksi Uygunluğu: Koç Metalurji halka arzı için yayınlanan onaylı izahnameye göre, şirket katılım endeksi şartlarını sağlıyor ve helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun görünüyor.

Teminat ve T1 T2 Kullanımı: Koç Metalurji halka arzında BIST 30 hisse ve fon gibi kıymetler teminat olarak kullanılabilecek. Ancak T1 T2 bakiyesiyle katılım mümkün değil.

Kaynak: Haber Merkezi