Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, 5 ve 6. sınıf yaklaşık 140 öğrenciye “Trafikte Yaşam, Toplum Destekli Polislik” konulu seminer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 5. ve 6. sınıf yaklaşık 140 öğrenciye ‘Trafikte Yaşam, Toplum Destekli Polislik’ konulu seminer verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürü Sayın Murat Bozkurt'a ve emeği geçen polis memurlarına teşekkür ederiz” denildi.