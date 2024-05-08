Sivas ve Yozgat, Kayseri'nin yıllardır özlemle beklediği Yüksek Hızlı Tren'e öncelikle kavuştu. İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri geçtiğimiz hafta sonu başladı. Ancak, Kayseri'nin bu trenle buluşma zamanı ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde…

Son zamanlarda, Kayseri'nin en sık konuşulan konularından biri, şehri Ankara ve İstanbul'a bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren projesi olmuştur. Ancak, bu büyük hayal henüz gerçekleşmedi. Komşuları Yozgat ve Sivas ise Yüksek Hızlı Tren hizmetine kavuştu. İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri, 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu'ndan başladı. Bu seferlerde İstanbul-Sivas arası 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul arası ise 7 saat 8 dakika sürecektir. Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul güzergahında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te durak yapacak.

Bu gelişme, Kayseri'de hızlı tren beklentisini bir kez daha gündeme getirdi. Daha önce proje hazırlıklarının yapıldığı ve ihalesinin yapılacağı duyurulan proje, 23 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyareti sırasında temeli atıldı. Başlangıçta proje 4 yılda tamamlanacak şeklinde ifade edilirken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, proje tamamlanma tarihini 2028 olarak açıkladı. Dolayısıyla, herhangi bir aksilik olmazsa, Kayseri'nin hızlı trenle buluşması için hala 4 yıl var.