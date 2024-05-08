Milli Emlak, Türkiye genelinde 29 ilde uygun fiyatlı hazine arazilerini satışa sunarak arsa yatırımı yapmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle pandemi sürecinde artan konut ve arsa fiyatlarının ardından, hükümetin uygun fiyat politikasıyla piyasaya müdahalesi devam ediyor.

Bu satışlar, TOKİ aracılığıyla da benzer girişimlerin yapıldığı bir sürecin parçası. Milli Emlak tarafından sunulan arsalar, hem fiyatları hem de ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Tüm arsalar için 18 bin TL başlangıç fiyatlarıyla, arzu eden yatırımcılar 24 aya varan taksit seçenekleriyle arsa sahibi olabiliyor. Ayrıca, peşin ödemelerde %20 indirim gibi cazip seçenekler de sunuluyor.

Milli Emlak'ın hazine arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği bu satışlar, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Satışa çıkarılan hazine arazileri, yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Satışlar KDV'siz ödeme, 5 yıl emlak vergisi muafiyeti ve harçsız tapu gibi avantajlarla sunuluyor. Bu teşvikler, arsa yatırımını daha cazip hale getirerek alıcılar için ek mali yüklerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Hazine arazilerinin satışı, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. İlgilenen alıcılar, ilanlarda belirtilen il ve ilçe müdürlükleri üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar. Satışlar ihale yöntemi ile gerçekleştirilirken, Milli Emlak tüm sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Ayrıca, 24 ay gibi uzun taksit imkanları daha fazla kişinin arsa yatırımı yapabilmesine olanak tanıyor.

Bu satışlar, özellikle birikmiş parasını değerlendirmek isteyen kişilere hitap ediyor. Pandemi döneminde yükselen arsa fiyatlarına alternatif olarak sunulan bu arsalar, yatırımcıların ve bütçesini daha ekonomik kullanmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.