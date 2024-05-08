Elazığ bölgesinde, endemik bir çiçek türü olan çiçeğin korunması için kopartan kişilere yarım milyon lira ceza kesiliyor.

Elazığ bölgesinde, endemik bir çiçek türü olan ve yerel olarak 'ağlayan gelin' olarak adlandırılan ters lalelerin korunması amacıyla, bu bitkileri koparanlara ağır para cezaları getirildiği bildirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek rakımlı alanlarında yetişen bu nadir lale türleri, özellikle Elazığ'ın Palu ve Arıcak ilçelerinde bahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul ediliyor ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Kısa süreli bir çiçeklenme dönemine sahip olan ters laleler, bölge halkı tarafından nesillerinin devamı için özenle korunuyor. Elazığ dışında Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve diğer birçok ilde de bulunan bu tür, yalnızca yılda iki hafta süresince çiçek açıyor ve nesli tehlike altında bulunuyor. Yetkililer, bu değerli bitki türünü koparanlara 244 bin 115 lira tutarında idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Aynı zamanda sadece Elazığ'ın Baskil ilçesinde yetişen ve 'fritillaria baskilensis' olarak bilinen başka bir endemik türün de koruma altına alındığı belirtildi. Mor renkli bu lale türü, 1998 yılında keşfedilerek ve bilim dünyasına tanıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin korunması adına her bir çiçek için 244 bin 315 lira olmak üzere toplamda yaklaşık 500 bin lira idari para cezasının uygulanacağını açıkladı.