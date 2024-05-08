Samsun’da kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı’ndaki kavşakta saat 07.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Mutlu idaresindeki 55 GS 853 plakalı hafif ticari araç ile Hayati Özçelik yönetimindeki 55 GS 249 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sümeyya Tatlı (24) ve Alican Zengin (29) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.