Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liseler tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri bir ay boyunca Yozgat halkı ile buluşacak.

Yapılan program ile mayıs ayı boyunca Yozgat tiyatroya doyacak.

6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan projede il gösterimi Şehitler Fen Lise yapacak. Mayıs ayı boyunca Yozgat Belediye Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimleri 6 Mayıs itibariyle her gün akşam saat 18.00’da Yozgat halkına sunulacak.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Gençlerimiz uzun emekler sonucunda hazırlanarak siz tiyatro severlerin karşısına çıkıp insanı insana insanla insanca anlatma sanatı olan tiyatro gösterilerini siz sevenleriyle buluşturacak. İlk gösterim Şehitler Fen Lisemizin 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 18.00’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda sizlerle olacaktır. Gösterimler ücretsiz olacaktır. Düzenlenen festival ile haydi Yozgat sanatta buluşalım” dedi.

Tiyatro programı şu şekilde;

Yozgat Şehitler Fen Lisesi: 6 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Atatürk Anadolu Lisesi: 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi: 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Yozgat Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 9 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Şehit Durmuş Delibaş Anadolu Lisesi: 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Yozgat Lisesi: 14 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Serpil Akdağ Anadolu Lisesi: 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Erdoğan Akdağ Fen Lisesi: 21 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi: 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Özel Akademi Yeni Çizgi: 27 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi: 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da,

Toplu gösterim tarihi: 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00-19.00’da.