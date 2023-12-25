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TBMM Başkanvekili hemşehrimiz Bekir Bozdağ, "Terör, hedeflerine bugüne kadar ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, bin yıldır süren sarsılmaz birliği ve kardeşliğine dönük bu hain saldırıları defetme kudretine her zaman kadirdir. Sadece terör örgütünü değil, onun teröristlerini değil, onları besleyen, yularlarını elinde tutan ülkeleri ve karanlık güçleri de tarihin çöplüğüne havale etmeyi bu büyük millet dün olduğu gibi bugün de başaracaktır" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 2024 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2022 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine başkanlık etti.

“217 SAAT 59 DAKİKA SÜRDÜ”

Bozdağ, bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 20 Ekim 2023 ve 24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Komisyonda 21 toplantı ve 70 oturumda yapılan görüşmeler 217 saat 59 dakika sürmüştür. Bu toplantılarda 7 bin 834 sayfa tutanak tutulmuştur. Genel kurulda 11 Aralık 2023 tarihinde başlayan görüşmeler bugün tamamlanacaktır. Bugüne kadar genel kurulda 14 birleşim ve 71 oturum gerçekleştirilmiş, toplamda 180 saat 42 dakika çalışma yapılmış ve 6 bin 517 sayfa tutanak tutulmuştur. Bu yoğun çalışma sürecinde emekleri bulunan Plan ve Bütçe Komisyonunun başkan ve üyelerine, başkanlık divanı üyelerimize, siz sayın milletvekillerimize, yürütme adına birleşimlere katılan ve sunum yapan sayın cumhurbaşkanı yardımcımıza ve sayın bakanlara, TBMM idari teşkilatının çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BAŞARACAĞIZ”

Bozdağ, şöyle devam etti: “Bütçe görüşmeleri sırasında vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e ve bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırıları sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet, makamları ali olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü, bölücü terör örgütünü ve destekçilerini, teröristlerini bir kez daha yüce meclisin çatısı altında lanetliyorum. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devlet ve millet olarak teröre karşı yekvücut şekilde dün ve bugün olduğu gibi, yarın da kararlı ve kesintisiz mücadelesini sürdürecektir. Terör, hedeflerine bugüne kadar ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, bin yıldır süren sarsılmaz birliği ve kardeşliğine dönük bu hain saldırıları defetme kudretine her zaman kadirdir. Sadece terör örgütünü değil, onun teröristlerini değil, onları besleyen, yularlarını elinde tutan ülkeleri ve karanlık güçleri de tarihin çöplüğüne havale etmeyi bu büyük millet dün olduğu gibi bugün de başaracaktır. Bu vesileyle terörle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren kahraman silahlı kuvvetlerimizin mensuplarına, güvenlik güçlerimize ve bu alanda görev yapan her bir vatan evladına divan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyor, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, attıklarını hedefine isabet ettirsin diye dua ediyorum.”