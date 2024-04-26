Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam’ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğin önemine değinildi.

Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin bizlere gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyareti, bu yeni dönemde de Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Başkan Mustafa Erkut Ekinci'nin ziyareti, yönetimlerimiz arasındaki işbirliğini ve karşılıklı desteği pekiştirmiş, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine, bu nazik ziyaret ve gösterdiği dostluk için derin şükranlarımı sunarım. Yerel yönetimler olarak birlikte daha güçlüyüz ve birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.