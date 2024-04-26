Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürü Nurettin Şenol ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay ile birlikte Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi hakkında yerinde incelemelerde bulundular.

Başkan Arslan, Şube Müdürü Şenol ile birlikte kanalın ıslahı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili proje üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

“BÖLGENİN GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin taşkın riskinden korunması ve bölgenin daha güzel bir görünüme kavuşmasının hedeflendiğini belirtilen Arslan, "Dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projemiz ile mahalle sakinlerimizin taşkın riskinden korunmasını ve bölgenin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız. Bu proje için DSİ 123. Yozgat Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Arslan, incelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.