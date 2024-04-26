Hayatını 25 Nisan 2022'de kaybeden Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanlığınca otelde program düzenlendi.

Törende konuşan Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Lale'nin, toplum sağlığı için sembol olduğunu söyledi.

Veteriner Hekim Lale'nin anısını yaşatacaklarını belirten Arslan, "Veteriner hekimlik mesleği öyle çok alana hitap ediyor ki hemen her alanda benzer şiddet yaşanıyor. Volkan meslektaşımızın yaşadığı olaylara benzer olaylar yaşıyoruz. Belki ölümle sonuçlanmıyor ama mesleğimizin kaderinde bu var. Onlarca cana mal olabilecek kritik noktalarda çalışıyoruz. O yüzden sık sık şiddetle karşı karşıya geliyoruz" dedi.

Arslan, veteriner hekime yapılan şiddetin aslında toplum sağlığına ve ülke hayvancılığına yapıldığını dile getirerek, konunun da bu kapsamda değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu da meslektaşları Volkan Lale'yi her yıl "25 Nisan Volkan Lale Anma Günü"nde anacaklarını kaydetti.

Veteriner Hekim Lale'nin ailesi de tüm katılımcılara teşekkür etti.