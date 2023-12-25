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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen radar hız denetiminde, toplamda 49 bin 406 lira ceza kesildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlediği özel denetim-158 radarla trafik denetimi uygulamasında, 6 ekip ve 9 personel ile gerçekleştirilen çalışmada 40 hız ihlali tespit edildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücülerin güvenliği ve trafik kurallarına uyumun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 49 bin 406 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Yozgat Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülere hem kendilerini hem de diğer yol kullanıcılarını korumaları için Trafik Kurallarına uymalarını hatırlatırız. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Kamuoyuna duyurulan bu açıklama ile trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin süreceği vurgulanmıştır.