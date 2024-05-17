Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen, Yozgat’ta 2021 yılından beri uygulanan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında devam ediyor.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Bilal Şahin Sosyal Tesisleri'nde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Milli, ahlaki, insani ve manevi değerlere sahip, çağın ve geleceğin değerleriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, duyarlı gençler yetiştirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında uygulamaya katılan öğrencilere yıl sonu "Kültür Şenliği" planlaması yapıldı.

Toplantıya İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Gençlik Hizmetleri Faaliyet Müdürü Ziya Erkmen, Şube Müdürleri Yusuf Özel, İbrahim Çınar ve ÇEDES Koordinatörleri katıldı.