Yerköy merkezde bulunan köprü, rusubatla dolmuş olması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından makine imkanları dahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik çalışmaları sonucunda köprü ve devamında bulunan taşkın koruma kanalı rusubattan arındırıldı. Bu sayede bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

123. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Yerköy ilçe merkezinde bulunan köprünün rusubatla dolması, bölgede sel ve su taşkınlarına yol açma riski taşıyordu. Bu nedenle ekiplerimiz makine imkanları dahilinde köprüyü ve devamındaki taşkın koruma kanalını temizledi. Bu sayede bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini korumaya katkıda bulunduk” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşları çevreyi temiz tutmaya ve atıklarını rastgele dökmemeleri konusunda uyarıyor.