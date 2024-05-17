Yozgat’ta trafik kazalarının arttığı şu günlerde Valilik tarafından sürücülere uyarı geldi.

İl genelinde sıklıkla trafik kazalarının yaşandığı görüldüğünü belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Yapılan incelemelerde ilimizde yaşanan kazaların bir kısmının tedbirsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısım kazalarında trafiğe çıkış yeterliliği olmayan araçların trafikte bulunmasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde huzur uygulamalarımız kapsamında, hem emniyet hem de Jandarma Asayiş Uygulama Bölgelerimizde güvenlik ve trafik uygulamalarımız artarak devam edecektir. Amacımız cezalarla vatandaşımızın canını yakmak değil, bu güzelim ve güzide şehrimizin huzur ve güven ortamını pekiştirmektir. Görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, kurallara uyarak şehrimizin huzur ve güven ortamına katkı sunan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.