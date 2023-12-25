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Yurt dışından telefon getirenler için sevindirici bir gelişme, AK Parti'den önemli bir duyuru geldi.

Yapılan açıklamaya göre, şu anda 4 ay olan yurt dışı telefon kullanma süresi, 6 aya çıkarıldı. Ancak, bu süre uzatımı sadece iki defa uygulanabilecek.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde verilen bir AK Parti vaadi olarak, yurt dışından getirilen mobil cihazların IMEI kayıt süreleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkarılmıştır.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: