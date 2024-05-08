Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay günü dolayısıyla açıklama yaptı.

İl Müdürü Dr. Şahin, Dünya Kızılay-Kızılhaç günü, dünyanın en büyük insani yardım kuruluşları olan Kızılay ve Kızılhaçların felsefesinin ve temel ilkelerinin tüm dünyada yaygınlaştırılması, Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta gösterdiği çabalarının anlatılması amacıyla 8 Mayıs’ta kutlandığını söyledi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “8 Mayıs tarihinde kutlanılan Kızılhaç-Kızılay Günü, kan tedariki başta olmak üzere, afetzedelerin ve çare arayan herkesin acısını ve sıkıntısını gidermenin ne denli önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Tarih boyunca insanı önceliklendiren, kültürümüzün simgesel bir kurumu olan Kızılay, insanlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla hareket ederek mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmasıyla aziz milletimizin kalbinde adeta taht kurmuştur. İnsani değerlerin güçlenmesinin ve uluslararası ilişkilerimizin sürdürülebilirliğinin önünü açan Kızılay, toplumlar arası barış ve dostluk köprülerinin kurulmasında da geçmişten bugüne kadar önemli bir rol üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Kızılay’ın tarih boyunca mazlumların ve mağdurların yanında olarak insanlık ailesinin sorunlarına çare olduğunu ve yaşadığımız her zorlukta aziz milletimizi yalnız bırakmadığını bizlere hep hatırlatan Kızılay Günü‘nü kutluyor, tüm Kızılay camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.