Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Lise öğrencinin daveti üzerine katılım sağlayan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya eşlik etti.



Lise konferans salonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri yanında üniversitenin sosyal imkânları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tanımalarını ve yükseköğrenim tercihlerini Yozgat Bozok Üniversitesi yönünde yapmaları önerisinde bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak Yozgat’ta öğrenim gören lise öğrencileriyle buluşma toplantıları gerçekleştireceklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bunun ilk ayağını Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlattıklarını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bu yıl ilk kez lise öğrencilerinin de katılımıyla düzenlenen 14. Spor Şenliklerine Voleybol takımı olarak müsabakalara katılan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımı sporcularına hediye takdiminde bulunarak katılımları için teşekkür etti.