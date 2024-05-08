Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, İstanbul Eyüpsultan’da Irak asıllı öğrenci tarafından vurularak hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan olayı üzerine bir açıklama yaptı.

Başkan Kabayel, Yozgat dahil eş zamanlı eylem yapılacağını söyledi.

Kabayel yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek yeter artık! diyoruz. Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla öğretmene şiddete hayır diyoruz. Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kokart/kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz.