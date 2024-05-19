Yozgat'ın ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105’inci yıl dönümü kutlamaları ilçelerde de büyük bir coşkuyla yapıldı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde belediye meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı Akdağmadeni Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Programa Akdağmadeni İlçe Kaymakamı Furkan Nezir, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna, Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Karaerkek, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması, şiirlerin ve türkülerin okunması, halk oyunu gösterileri, spor gösterileri ile devam etti. Program sonunda yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.

Konuyla ilgili Akdağmadeni Belediyesi tarafından paylaşılan açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz” denildi.

SARIKAYA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Sarıkaya ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program çeşitli gösterilerle devam etti.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin hazırladığı gösterilerle kutlandı.

19 Mayıs ile ilgili açıklamada bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Bağımsızlık meşalesinin Anadolu’yu aydınlattığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yarınlarımızın teminatı kıymetli gençlerimizin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler ile coşkuyla kutladık” ifadelerini kullandı.

YERKÖY

Yerköy Şehir Stadyumu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Yerköy İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Celal Çakaltepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, İl Genel Meclis Üyeleri Osman Biçer, Kenan Karakuş, AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanı Merve Kılıç, Belediye Meclis Üyesi Yıldız Kayhan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, törenin ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Arslan, "Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği bu anlamlı günde, O'nun izinden gitmeyi ve bu güzel vatanı sonsuza kadar korumayı bir borç biliyoruz. Gençlerimiz, bu milletin umudu ve geleceğidir. Onların en iyi şekilde yetişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Gösteriler sonrasında ise çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin ve AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Atalay tarafından kupa ve madalyalar takdim edildi.

SORGUN

Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sorgun Gençlik ve il Spor Müdürü Levent Tuncer, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tekvando, jimnastik, tekerlekli sandalye basketbol ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu.

Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcuların ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erkılıçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.