Kadışehri İlçe Müftülüğü tarafından Kabalı köyünde yağmur duası yapıldı.

İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Vaizi Fatih Şahan, emekli hocalar ve köy halkı ile birlikte yapılan dualara amin denildi.

Müftülükten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kadışehri İlçe Müftülüğü olarak Kabalı köyümüzle birlikte sahrada ve gök kubbenin altında yağmur ve bereket duasında buluştuk. İlçe Müftüsü Yasin Baykal, İlçe Vaizi Fatih Şahan ve emekli hocalarımızla birlikte dualara amin dedik. Allah kabul buyursun. Bu programın tertibinde emeği geçen kıymetli İmam Hatiplerimiz başta Halil İbrahim Tümer ve Adil Özger olmak üzere tüm köy halkından Allah razı olsun” denildi.