Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Davutlu Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Nezir, ilçedeki bütün köyleri ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Kaymakam Nezir yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini dinliyorum. Vatandaşın sıkıntılarını gidermek için devletimiz burada bizleri vekil tayin etti. Devletimiz her anlamda vatandaşının yanındadır. Bizler de burada layıkıyla görev yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kapımız her zaman vatandaşımıza açıktır" dedi.