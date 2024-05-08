Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 01-07 Mayıs tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda cezası ile aranması bulunan 9 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “02 Mayıs 2024 tarihinde Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan ‘4 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi 03 Mayıs 2024 tarihinde Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçlarından ‘5 yıl 6 ay 20 gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 03 Mayıs 2024 tarihinde Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Sesli ve Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret ve Tehdit’ suçlarında toplamda ‘1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 04 Mayıs 2024 tarihinde Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan ‘2 yıl 1 ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 05 Mayıs 2024 tarihinde Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan ‘3 ay 15 gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 06 Mayıs 2024 tarihinde Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Kasten Yaralama’ suçlarından ‘2 yıl 10 ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 06 Mayıs 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçlarından ‘12 yıl 2 ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 06 Mayıs 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘23 yıl 23 gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. 06 Mayıs 2024 tarihinde Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kasten Yaralama’ suçundan ‘1 yıl 3 ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.”