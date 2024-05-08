Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Dış Paydaş Toplantısı yapıldı.

Yükseköğretim süreçlerinin gerektirdiği program akreditasyonları kapsamında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarım Ekonomisi Bölümlerinin müfredatlarının gözden geçirilmesi amacıyla Dış Paydaş Toplantısı düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinden yapılan açıklamada, “Toplantıya katılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'na, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'na, GM Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'ye, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne, Yozgat Ziraat Odası'na, Yozgat Belediyesi'ne, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)'na, Kayseri Şeker A.Ş'ye, İş Bankası'na ve üreticilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.