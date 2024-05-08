Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) tarafından akademisyenlere yönelik proje eğitimi düzenlendi.

YOBÜ TTO - Teknoloji Transfer Ofisi ile YÖGEM - Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 04 – 05 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen "Akademisyenler için Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" etkinliğinden 30 civarında araştırmacı yararlandı.

YOBÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Prof. Dr. Hamdi Temel ile Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan'ın sabah oturumlarında vermiş olduğu etkileşimli eğitim sunumlarının yanı sıra öğleden sonraki oturumlarda katılımcıların oluşturduğu gruplarla proje hazırlama odaklı uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Grup çalışmaları sonunda hazırlanan proje taslakları üzerinde kritikler yapıldı ve karşılıklı sunumlar yoluyla akla takılan pek çok soru cevaplandırıldı.

Katılımcıların faydalı ve etkili buldukları eğitim sonrasında gönüllü eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.