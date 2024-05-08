Öz Sağlık İş Yozgat Şube Başkanlığı tarafından istişare toplantısı düzenlendi.

Şube Başkanı Mehmet Akyol, gerçekleştirilen toplantıda, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantı ile alakalı bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, “Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde radyoloji hizmeti veren Atilla Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bağlı çalışan yeni üyelerimizle sendikamız şube ofisimizde istişare toplantısı gerçekleştirdik. Öz Sağlık Ailemize katılan yeni üyelerimize gösterdikleri teveccüh için teşekkürler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.