Ziyarette CHP İlçe Başkanı Hakan Uyar, Millet İttifakı ortağı olarak İYİ Parti Milletvekili adayı İsmail Yılmaz'a başarılar diledi.

Uyar, ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada, ittifakın güçlü bir şekilde devam ettiğini ve ortak amaçlarına ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İYİ Parti Milletvekili adayı İsmail Yılmaz’da yaptığı açıklamada, Yerköy'de güçlü bir ittifak oluşturduklarını ve birlikte başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın ortak amacı doğrultusunda birlikte hareket ederek başaracaklarına inandıklarını vurgulayan Yılmaz ve Uyar, ittifakın Yerköy'de de güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Haber Merkezi