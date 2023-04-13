Gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası final müsabakasına Şehir Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, idari ekibi ve personeller katıldı.

Turnuva sonrası 1’inci Mustafa Ergin, 2’nci Yüksel Kılıç, 3’üncü Furkan Erciyas ve turnuva hakemi Aslı Adalı ödüllerini Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan’dan aldı.

Final müsabakası sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan; “Çok güzel bir turnuva oldu. Personellerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak adına böylesi faaliyetleri önemsiyoruz. İşleyişi ve hizmetlerimizi aksatmadan personellerimiz için böylesi etkinliklerimiz devam edecektir. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi