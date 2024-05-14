Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:37     05:20     12:42     16:35     19:55     21:30

Akdağmadeni    03:34     05:16     12:38     16:31     19:50     21:25

Aydıncık             03:34     05:16     12:38     16:31     19:50     21:25

Boğazlıyan         03:39     05:20     12:40     16:33     19:51     21:25

Çandır                 03:37     05:18     12:39     16:32     19:50     21:24

Çayıralan            03:37     05:18     12:39     16:31     19:50     21:24

Çekerek              03:33     05:16     12:39     16:33     19:52     21:28

Kadışehri            03:32     05:15     12:38     16:32     19:51     21:27

Saraykent           03:35     05:17     12:39     16:32     19:51     21:26

Yozgat hava durumu 13 Mayıs 2024 Yozgat hava durumu 13 Mayıs 2024

Sarıkaya              03:37     05:18     12:40     16:33     19:51     21:26

Şefaatli                03:39    05:21     12:42     16:35     19:54     21:28

Sorgun                03:36     05:18     12:41     16:34     19:53     21:28

Yenifakılı            03:40     05:21     12:41     16:34     19:52     21:26

Yerköy                03:39     05:22     12:43     16:36     19:55     21:30

Kaynak: Haber Merkezi