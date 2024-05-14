Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:37 05:20 12:42 16:35 19:55 21:30

Akdağmadeni 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50 21:25

Aydıncık 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50 21:25

Boğazlıyan 03:39 05:20 12:40 16:33 19:51 21:25

Çandır 03:37 05:18 12:39 16:32 19:50 21:24

Çayıralan 03:37 05:18 12:39 16:31 19:50 21:24

Çekerek 03:33 05:16 12:39 16:33 19:52 21:28

Kadışehri 03:32 05:15 12:38 16:32 19:51 21:27

Saraykent 03:35 05:17 12:39 16:32 19:51 21:26

Sarıkaya 03:37 05:18 12:40 16:33 19:51 21:26

Şefaatli 03:39 05:21 12:42 16:35 19:54 21:28

Sorgun 03:36 05:18 12:41 16:34 19:53 21:28

Yenifakılı 03:40 05:21 12:41 16:34 19:52 21:26

Yerköy 03:39 05:22 12:43 16:36 19:55 21:30