Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:37 05:20 12:42 16:35 19:55 21:30
Akdağmadeni 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50 21:25
Aydıncık 03:34 05:16 12:38 16:31 19:50 21:25
Boğazlıyan 03:39 05:20 12:40 16:33 19:51 21:25
Çandır 03:37 05:18 12:39 16:32 19:50 21:24
Çayıralan 03:37 05:18 12:39 16:31 19:50 21:24
Çekerek 03:33 05:16 12:39 16:33 19:52 21:28
Kadışehri 03:32 05:15 12:38 16:32 19:51 21:27
Saraykent 03:35 05:17 12:39 16:32 19:51 21:26
Sarıkaya 03:37 05:18 12:40 16:33 19:51 21:26
Şefaatli 03:39 05:21 12:42 16:35 19:54 21:28
Sorgun 03:36 05:18 12:41 16:34 19:53 21:28
Yenifakılı 03:40 05:21 12:41 16:34 19:52 21:26
Yerköy 03:39 05:22 12:43 16:36 19:55 21:30