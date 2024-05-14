Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, hükümetin açıkladığı kamuda tasarruf tedbirleri ile ilgili açıklama yaptı.

İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, açıklanan tedbirlerin yüzeyde kaldığını ve gerçek anlamda sorumluluk gerektiren adımların atılmadığını vurguladı.

Başkan Aydoğmuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hükümetin duyurduğu kamuda tasarruf tedbirleri, yalnızca küçük çaplı ve geçici çözümler sunuyor. Gerçek tasarruf, bir köy okulunun elektrik giderini kısmak ya da esnafın hak ettiği vergi iadesini ödememek değildir. Kamuda gerçek anlamda tasarruf, 22 yıl boyunca ülkeyi yönetenlerin hesap vermesi ve Sayıştay tarafından denetlenmesiyle başlar."

Aydoğmuş, iktidarın mali disiplin anlayışını sorgulayarak, "22 yılda ülkeyi mahveden bir yönetim, şimdi kamuda tasarruf diyerek mali disiplinden bahsediyor. Bu, doğmamış çocukları bile borçlandırarak geleceğimizi ipotek altına almak demektir. İktidar, gerçekten tasarruf yapmak istiyorsa, lüzumsuz yere harcanan kaynakları sorgulamalı ve gereksiz harcamaları durdurmalıdır" dedi.

Aydoğmuş, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kamuda tasarruf yapmak istiyorsak, önce 'itibardan tasarruf olmaz' zihniyetinden kurtulmamız gerekiyor. Ülke olarak ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıyayız ve bu sorunlar ancak şeffaf, hesap verilebilir ve adil bir yönetim anlayışıyla çözülebilir. Gerçek tasarruf, yönetimdeki sıkıntıları düzeltmekle başlar. Hükümet, küçük tedbirlerle değil, yapısal reformlarla hareket etmeli."