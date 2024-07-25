Saraykent ilçesinde belediye ekipleri çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve düzeninin hem görsel hem de halk sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Mevsim dolayısıyla artan çimlerin düzenli kesilmesi ve refüjlerin bakımının Çevre ve Temizlik İşleri personeli tarafından yapıldığını aktaran Köroğlu, "Bu çalışmalarla vatandaşlarımıza daha temiz ve bakımlı bir Saraykent sunmayı hedefliyoruz. Bugün güne temizlik ve düzenleme ile başladık. Saraykent İlçe Emniyet Amirliği etrafında çevre düzenlemesi yaptık. Daha temiz Saraykent için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Köroğlu, çevre bilincinin toplumda yaygınlaşmasının önemine de dikkat çekerek, "Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz ancak çevremizin temiz kalması için vatandaşlarımızın destek ve duyarlılığına ihtiyacımız var. Hep birlikte temiz bir Saraykent için çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.