Retinopati olarak bilinen ROP muayenesi, erken doğan bebeklerde görülebilecek bir göz hastalığını tespit etmek ve tedavi etmek için hayati bir öneme sahiptir. ROP, prematüre doğum yapan bebeklerde sıkça görülen bir durumdur. ROP hastalığı, bebeğin retinasında (gözün iç tabakası) anormal damar büyümesine veya kanamaya neden olabilir.

Bu muayene, bebeklerin gözlerinde olası anormallikleri tespit etmek ve gerekli tedaviyi başlatmak için hayati bir öneme sahiptir. Tipik olarak, doğumdan sonraki 4 ila 9 hafta arasında gerçekleştirilir. Bu muayene sırasında, bebeğin gözü özel göz damlalarıyla uyuşturulur ve bir göz doktoru, bebeğin gözünü özel bir alet kullanarak inceler.

Muayene öncesi, bebeğin tıbbi geçmişi, doğum ağırlığı ve genel sağlık durumu gibi bilgiler toplanır ve ebeveynler muayene prosedürü hakkında bilgilendirilir. Muayene genellikle bir neonatal yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilir.

Muayene sırasında, bebeğin göz bebekleri genişletmek için özel damlalar kullanılır ve bir indirekt oftalmoskop veya retinal kamera gibi aletlerle retina incelenir. Bu inceleme sırasında, anormal damar büyümesi, kanama veya retinada ayrılma gibi belirtiler aranır.

Muayene sonrasında, gözde rahatlama için özel damlalar uygulanabilir ve muayene bulguları detaylı bir şekilde raporlanır. Gerekli olduğunda, ileri tedavi veya takip randevuları planlanır. Bu muayeneler, bebeğin göz sağlığını korumak ve olası görme kaybını önlemek için önemlidir.