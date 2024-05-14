Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkan Nezih Yalçın, Akdağmadeni Kaymakamlığı, Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu, Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akdağmadeni Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Yalçın ayrıca yakın zamanda Doçent ünvanını alan Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Suzan Tek Ayaz ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Canan Demirci'ye hayırlı olsun dileklerini iletip başarılar diledi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Yeni dönemimizde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızı yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde istişare ediyor, pekiştiriyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi her zamankinden daha güzel bir hale getirmek için durmak bilmeden çalışacağız” ifadelerini kullandı.