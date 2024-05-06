Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Musabeyli köyünde buğday çeşit demonstrasyonları ekimi yapıldı.

Müdürlük personeli tarafından önder çiftçi İbrahim Yozgatlı’nın rehberliğinde Ali Köseoğlu ve Ünal Konuk’un arazilerine ekim gerçekleştirildi.

Vehbibey (makarnalık), çavuş (ekmeklik-kılçıksız), kürşad (ekmeklik buğday), acar (ekmeklik buğday-kılçıksız) ve enduro (makarnalık) buğday çeşit demonstrasyonları ekildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Musabeyli buğday çeşit demonstrasyonlarımız, önder çiftçimiz İbrahim Yozgatlı’nın rehberliğinde Ali Köseoğlu ve Ünal Konuk’un arazilerine ektik. Vehbibey-makarnalık, çavuş ekmeklik (Kılçıksız) ve kürşad ekmeklik buğday çeşidi Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescil edilmiştir. Acar ekmeklik buğday (Kılçıksız), Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescil edilmiştir. Enduro – makarnalık, Semila Tohumculuk tarafından geliştirilerek tescil edilmiştir” denildi.