Hizmet İş Genel Başkan Yardımcıları İdris Ersoy ve Celal Yıldız, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette; Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Hukuk İşleri Daire Başkanı Kürşat Kaya ve Genel Başkan Danışmanı Mustafa Karadayı da yer aldı.
Ersoy ve Yıldız son yapılan yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkanı seçilen Arslan’a görevinde başarı dileklerinde bulundu.
BAŞKAN ARSLAN’DAN İADE-İ ZİYARET
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yapılan görüşmesi sonrası Hizmet İş Yozgat Şubesine iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette çalışma hayatı ve sendika üyelerinin durumlarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi