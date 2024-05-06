Lila Kağıt'ın halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL olarak gerçekleşti. 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılan halka arz, 4,48 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaştı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu. Halka arz işlemi, sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlama hedefiyle gerçekleştirildi ve yatırımcı başvuru sayısı 3,5 milyonu aştı.

Lila Kağıt, dünyada 5 kıtada 80'den fazla ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı gerçekleştiriyor ve Sofia, Maylo, UltraBerrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektöründe önemli bir konuma sahip. Halka arz sonuçları, Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Toplam 120.000.000 TL nominal pay, 37,39 TL fiyatla satıldı.

Halka arz büyüklüğü 4.486.800.000 TL olan işlemde, 3.573.719 başvuru alındı ve toplamda 12.180.065.671 TL'lik talep edildi. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,5 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,1 katı talep toplandı. Bu, planlanan halka arzın toplam 2,7 katı talep alındığı anlamına geliyor.

Dağıtım sonucunda, nihai halka arz büyüklüğünün %70'ine denk gelen 84.000.000 TL nominal değerli paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %20'sine denk gelen 24.000.000 TL nominal değerli paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %10'una denk gelen 12.000.000 TL nominal değerli paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara dağıtıldı.

Lila Kağıt'ın halka arz edilen payları, 9 Mayıs 2024 Perşembe günü düzenlenecek Gong Töreni ile Borsa İstanbul'da LILAK koduyla işlem görmesi planlanıyor.