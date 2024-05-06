Milyonlarca vatandaşa umut veren bir gelişme! Ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan vatandaşlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından sevindirici bir karar alındı. TBMM'nin onayladığı kararla birlikte, biriken borçlar tek tek silinecek ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Ekonomik zorluklarla mücadele eden milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber var. TBMM tarafından onaylanan kararla birlikte, vergi borçları, trafik cezaları ve SGK sigorta primleri gibi kamu borçları tamamen silinecek.

Devlet destekli borç geri ödeme kredileri 2024 yılında borçlu vatandaşlara büyük bir olanak sunuyor. Bu krediler sayesinde borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilir ve daha uygun ödeme koşullarıyla geri ödeyebilirsiniz. Ancak, aynı zamanda sicil affı da geliyor.

Sicil affı kapsamında, kredi geçmişiniz, gelir seviyeniz ve kredi siciliniz gibi faktörler değerlendirilerek borçlu vatandaşlar kara listeden çıkarılacak.

Ancak, detaylar henüz netlik kazanmadı. Sicil affının uygulanacağı koşullar belirsizliğini koruyor. Bu nedenle, borç batağındaki vatandaşlar için bu fırsatlardan yararlanmak için dikkatli olmak çok önemli.

Başvuru sürecini doğru bir şekilde tamamlamak ve koşulları doğru bir şekilde anlamak gerekiyor.