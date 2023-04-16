Gerçekleşen iftar yemeğine İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Millet İttifakı ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

İYİ Parti Milletvekili adayı İsmail Yılmaz iftar yemeği sonrası yaptığı açıklamada "Bugün Yerköy ilçemizde belediye başkanımız sayın Ferhat Yılmaz, millet ittifakı ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz İYİ Parti Milletvekili adayı Ali Keven bey ile birlikte coşkulu bir iftar buluşması gerçekleştirdik. Bizi onurlandıran tüm davetlilerimize teşekkür ederim" dedi.

Milletvekili Adayı İsmail Yılmaz, seçildikleri takdirde bölgenin sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bizler seçildiğimiz takdirde, öncelikle bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini artırarak, üreticilerimizin maddi durumunu düzeltmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, bölgedeki eğitim kalitesini yükselterek, gençlerimizin iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. Haber Merkezi