İYİ Parti seçim koordinasyon merkezi açılışı törenine Millet İttifakı Yozgat milletvekili adayları Lütfullah Kayalar, Ali Keven, İsmail Yılmaz, Nafiye Balçık'ın yanı sıra Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Katılım Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Adayların kendilerini tanıtmalarının ardından İYİ Parti seçim koordinasyon merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programında Millet İttifakı Yozgat Milletvekili adayları Lütfullah Kayalar, Ali Keven, İsmail Yılmaz, Nafiye Balçık, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Yaşar, Deva Partisi İl başkanı Mustafa Bulut, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Demirel, Gelecek partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren, İYİ Parti İl Başkanı Bünyami Katipoğlu birer konuşma yaparak Millet ittifakının seçim sürecindeki yeri ve hedefleri hakkında konuşma yaptılar.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Millet İttifakı Yozgat milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, “Bu hasret yeniden Yozgat’tan Türkiye’ye yeni bir ses veriyoruz. Bu meydanın ismi Cumhuriyet Meydanı. 1923 Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu dünyaya örnek olan Cumhuriyetle taçlanan devletimiz son Türk devletimiz 2023’te yeni bir Cumhuriyet’in 100’ncü yılında ikinci Cumhuriyet dönemine başlarken 14 Mayıs’ta bir sandık daha önümüze geliyor. Demokrasinin Cumhuriyet’in, milli iradenin temeli olan halkın iradesi 14 Mayıs’ta yeniden tecelli edecek. Çıkacak olan neticelerin millete, insanlığa ve ülkeye hayırlar vesile olmasını temenni ediyorum. Bunu söylerken Yozgat’ımızdan aday olan bütün değerli arkadaşlarımın, kardeşlerimin hepsine başarılar diliyorum. Siyasi partilerimizin hepsine başarılar diliyorum. Çünkü biz hepimiz Yozgatlıyız. Biz biriz ve beraberiz. Biz ilimiz ve ülkemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak mecburiyetindeyiz. Bunu ifade ederken özellikle İYİ Parti’nin milletvekili adayı olarak sizlere hitap ederken kıymetli ve değerli milletvekili adayı arkadaşlarımızdan birisi Yozgat’ımızın milletvekilidir. Sorgun’dan ilk defa kadın aday olarak sizlere hitap eden değerli kardeşimiz ve Yerköy ile Yozgat ile bugüne kadar iç içe olan gençlerle iç içe olan İsmail Yılmaz Bey ile birlikte bir aday kadrosu. Değerli il başkanlarımızla, yönetim kurulu ile, Yerköy’ün, Yenifakılı, Çayıralan’ın belediye başkanı ile birlikte Yozgat’ta ki başta merkez belediye başkanları olmak bütün belediye başkanlarıyla birlikte Allah kısmet ederse yeni dönemde yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönemde el birliği ile Yozgat’ımız için bir yola çıktık. Bu yola çıkarken biliniz ki milletvekili adayı arkadaşlarımız, il başkanlarımız, teşkilatlarımızla birlikte en önemlisi de benim mesai arkadaşlarım diye hitap ettiğim değerli muhtarlarımızla, STK’larımızal birlikte bu çıktığımız yolda bu çatı altında görev yapmak isteyen aday olan bütün arkadaşlarımızla bu yolda Yozgatlının hissiyatı olan vatan, millet, bayrak sevgimiz, inanışımız ve maneviyatımızla birlikte bir yola çıkıyoruz. O yol kutlu bir yoldur. O yolda İYİ Parti olarak, kadrolar olarak mecliste de inşallah Türkiye’nin sigortası olarak bayrağımızın göklerde dalgalanmasının en güzel duygularını yaşayan insanlar olarak yeni bir yola ve döneme giriyoruz. Milletin dirliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın sonsuza kadar burçlarda dalgalanması için bir yeni yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta sizlerden yeni bir destek bekliyoruz. Ben Yozgat’ın köylerini değil köylerdeki odalarını bilirim. Ben Yozgat’ın bütün köy yollarını, camilerini, mekteplerini bilirim. Zaman geldi barajları, küçük sanayileri, OSB’leri ihtiyaç ne işe biz oradayız. Bundan sonrada Yozgat’ın ihtiyacı ne işe aynı heyecanla ilk günde başladığımız gibi olacak. Siz oylarınızı vermesini bilin biz iktidarı almasını biliriz” diye konuştu. Melike Aslı Arslan