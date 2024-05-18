Türkiye'nin köklü siyasi partilerinden biri olan Memleket Partisi, beklenmedik bir adım atarak genel merkez binasını kapattı. Genel merkez binasının kapısına kilit vurulmasıyla birlikte, partinin kapanıp kapanmayacağı sorusu gündeme oturdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partiye sağlanan hazine yardımının azalması nedeniyle bir küçülme sürecine girdiklerini duyurdu. Ankara'daki genel merkez binasını boşalttıklarını ve daha mütevazı bir ofise taşınacaklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinde alınan düşük oy oranıyla da dikkat çeken İnce, hazine yardımının alınamaması nedeniyle genel merkezlerini kapatma kararı aldıklarını ifade etti. Binanın kapısına kilit vurulurken, İnce, Etimesgut'ta daha küçük bir ofise taşınacaklarını açıkladı.

İnce, "Hazine'den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışlarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanaklarının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi'nin genel merkezinin kapatılmasıyla birlikte, parti içinde ve kamuoyunda birçok tartışma başladı. Partinin geleceği ve nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.