Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından "Bozok'ta Bahar" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, siz de kameralarınızı hazırlayın ve doğanın yeniden doğuşunu, baharın renklerini ve kampüsün güzelliklerini objektifinize yansıtın” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nasıl Katılabilirsiniz? Yarışmamıza katılmak için, çektiğiniz fotoğrafı Instagram'da paylaşın. Paylaşımınızın altına "#Bozoktabahar” ve “@bozokedutr”etiketlerini eklemeyi unutmayın. Son gönderim tarihi 1 Haziran 2024. Acele edin ve en güzel anları yakalayın!"
ÖDÜLLER
Birincilik ödülü 10 bin lira
İkincilik ödülü 7 bin 500 lira
Üçüncülük ödülü 5 bin lira
Haydi, baharın büyüsünü fotoğraflarınıza yansıtın ve ödüllerin sahibi olun.