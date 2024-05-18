Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından "Bozok'ta Bahar" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, siz de kameralarınızı hazırlayın ve doğanın yeniden doğuşunu, baharın renklerini ve kampüsün güzelliklerini objektifinize yansıtın” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nasıl Katılabilirsiniz? Yarışmamıza katılmak için, çektiğiniz fotoğrafı Instagram'da paylaşın. Paylaşımınızın altına "#Bozoktabahar” ve “@bozokedutr”etiketlerini eklemeyi unutmayın. Son gönderim tarihi 1 Haziran 2024. Acele edin ve en güzel anları yakalayın!"

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü 10 bin lira

İkincilik ödülü 7 bin 500 lira

Üçüncülük ödülü 5 bin lira

Haydi, baharın büyüsünü fotoğraflarınıza yansıtın ve ödüllerin sahibi olun.