Piyade Uzman Çavuş Mücahit Demirel tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) vefat etti.

Kıbrıs da görevli olup özel aracı ile trafik kazası geçirerek yaralanan ve GATA'da tedavi gören Saraykent Kamberli köyü nüfusuna kayıtlı P.Uzm. Çvş. Mücahit Demirel yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kamberli köyü nüfusuna kayıtlı evli ve 1 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Demirel, 10 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

Demirel, 8 Mayıs 2024 günü sabah saat 07.30 civarında görev yerine giderken trafik kazası geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. GATA'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirel, tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Demirel’in naaşı, pazar günü Kamberli köyünde saat 10.00’da düzenlenecek olan törenin ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Uzman Çavuş Mücahit Demirel, evli ve 1 çocuk babasıydı. Demirel'in tayinin çıktığı ve bir ay sonra Türkiye’ye döneceği öğrenildi.